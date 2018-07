Geely Aktie: Weiterhin ein Kauf?

Geely befindet sich an der Börse in einem kurzfristigen Abwärtstrend, welcher auch mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China zusammenhängt. Die Analysten von Goldman Sachs lassen sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen. In einer aktuellen Analyse raten die Experten weiterhin zum Kauf und haben dabei das Kursziel sogar von 26,26 HKD auf 26,79 HKD leicht erhöht. Das Portfolio ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.