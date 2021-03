Geely-Aktie: Was steckt hinter der Kurs-Klatsche?

Autsch, das tat weh! Die Aktie des chinesischen Autokonzerns Geely Automobile schmierte gestern Abend an der US-Technologiebörse Nasdaq um satte 9,5 Prozent ab. Das Papier notierte zum Handelsschluss mit 2,83 US-Dollar. Das Bild an den deutschen Börsen war am Montag ähnlich.

Durchwachsene Absatzzahlen

Die Kursklatsche war offenbar auf neue Branchenzahlen zurückzuführen. Demnach hatte Geely im Februar 77.221 Fahrzeuge ausgeliefert. Das waren 265 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



