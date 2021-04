Geely-Aktie: Volvo Cars – wann kommt der Elektro-Geldregen?

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Auch die Geely-Tochter Volvo Cars will in den kommenden Jahren ihr Portfolio sukzessive auf Elektroautos umstellen. Jetzt hat sich Volvo-Boss Hakan Samuelsson gegenüber dem „Handelsblatt“ zur E-Transformation geäußert und dabei vor allem die Frage nach der Profitabilität in den Mittelpunkt gestellt (via Reuters).

Demnach rechnet Samuelsson damit, dass man bis 2025 mit Stromern Geld verdienen könne. Der Firmenchef erwartet, dass bei den ...



