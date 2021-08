Geely-Aktie: Völlig andere Dimensionen!

Die Korrekturphase bei der Aktie von Geely scheint beendet: Nachdem die Anteilsscheine des chinesischen Fahrzeugkonzerns am Dienstag bis auf 2,70 Euro zurückgefallen waren, stabilisierte sich die Geely-Aktie am Mittwoch wieder deutlich. Mit einem Plus von vier Prozent verabschiedeten sich die Papiere schließlich bei 2,90 Euro aus dem Handel in Frankfurt, auch der Donnerstag begann im Plus. Dass die Laune unter den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung