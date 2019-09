Geely Aktie: Verkaufssignal entschärft – und jetzt?

Für die Geely Aktie war der Weg nach oben in der letzten Woche versperrt. Die Aktie ging in ihrer Aufwärtsbewegung auf etwa 14 USD nach oben, dann folgte allerdings die Abwärtsbewegung. Diese zog sich nun in den letzten Handelstagen weiter fort. Zumindest hat die Geely Automobile Aktie noch einen gewissen Sicherheitsabstand nach unten. Das Jahrestief liegt bei etwa 10 USD und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung