Geely Aktie: Sie ist zurück!

Die Aktie von Geely hatte vor dem Wochenende einen kleinen Einbruch erlebt: Vom neuen Allzeithoch, das die Papiere des chinesischen Autobauers am Donnerstag bei 3,55 Euro ausgebildet hatten, ging es am Freitag hinab auf nur noch 3,26 Euro zum Handelsschluss in Frankfurt. Doch was soll man sagen? Geely ist zurück! Gleich zum Start in die neue Börsenwoche verbesserte sich die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung