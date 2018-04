Geely Aktie: Schwach ins Wochenende!

Nach einer phänomenalen Rallye im letzten Jahr gerät die Aktie von Geely in den letzten Monaten zunehmend ins Straucheln. Seit Ende März zeichnet sich ein Abwärtstrend ab, der bis heute nicht umgekehrt werden konnte. Stattdessen verlor das Papier am Freitag erneut leicht und fiel auf 21,90 HKD. Damit testet das Papier eine wichtige Unterstützung, an der es zuletzt im Februar abprallte. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.