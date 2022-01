Geely-Aktie: Ohne Chance gegen BYD!

Die Erholungsphase bei der Aktie von Geely ist offenbar schon wieder vorüber: Nachdem sich die Papiere des chinesischen Fahrzeugherstellers am Mittwoch in Frankfurt von vormals 2,19 auf 2,29 Euro verbessern konnten, rutschten sie am Donnerstag bis nach dem Mittag wieder auf 2,26 Euro zurück. Damit weist die Geely-Aktie aus dem vergangenen Monat wieder ein Minus von rund 17 Prozent aus, weit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung