Geely-Aktie: Nochmal Kursverdoppelung 2018?

Das Papier des chinesischen Automobil- und Motorradherstellers Geely markierte am 21. November 2017 ein neues Allzeithoch bei 3,23 Euro, per Saldo konnten sich die Aktionäre von Geely im abgelaufenen Jahr über einen deutlichen Kursgewinn in Höhe von 220% freuen. Während das Papier vor einem Jahr noch bei 0,81 Euro notierte, werden mittlerweile fast 3 Euro aufgerufen:Dabei sorgt...