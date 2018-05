Geely Aktie Kursziel

Viele Anleger halten die Aktie von Geely für einen Garanten für hohe Gewinne in der Zukunft. Ganz ähnlich sehen das auch viele Analysten. Bei insgesamt 37 Analysen lautet die Empfehlung derzeit in 13 Fällen auf „Buy“. 16 weitere Experten sprechen der Aktie wenigstens zu, sich besser als der Branchenindex zu entwickeln, was am Urteil „Outperform“ zu erkennen ist. Kritische Stimmen gibt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.