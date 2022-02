Geely-Aktie: Kapital für den Smart!

Nach einem kurzen Zwischenhoch, als die Aktie von Geely am Mittwoch wieder eine Bewertung von 2,04 Euro erreichte, befinden sich die Papiere des chinesischen Autobauers bereits wieder im Rückwärtsgang. Am Donnerstag in Frankfurt notierte die Geely-Aktie nach einem weiteren Abschlag von rund drei Prozent zum Handelsschluss bei nur noch 1,95 Euro. Das Monatsminus beläuft sich damit auf annähernd 20 Prozent. Indessen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



