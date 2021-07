Geely-Aktie: Hier tut sich was!

Hinter Geely liegt eine eher durchwachsene Woche an der Börse. Mit einem Tageshoch von 2,70 Euro waren die Papiere des chinesischen Autobauers am Montag gestartet, vor dem Wochenende blieben davon noch 2,60 Euro übrig. Damit hat die Geely-Aktie im Wochenvergleich aber immerhin knapp drei Prozent gutgemacht. Und auch sonst tut sich was beim Unternehmen – und seiner schwedischen Tochter.

Geely und Volvo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!