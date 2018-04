Geely Aktie: Hand in Hand mit Daimler und BMW?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Liebe Leser,

Daimler und BMW haben öffentlich bekanntgegeben, künftig in Sachen Carsharing zusammenarbeiten zu wollen. Wie es scheint, könnte von dieser Kooperation auch der chinesische Hersteller Geely profitieren. Zumindest schätzt das der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer im “Handelsblatt” so ein. Er hält einen Zusammenschluss mit dem chinesischen Anbieter Cao Cao für möglich. Jener gehöre zum Geely-Konzern und sei in China mit rund zehn ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.