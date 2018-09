Geely Aktie: Hält sich zurück!

Schon seit Längerem gibt es Gerüchte, wonach Geely seine Anteile an Daimler in Zukunft noch weiter ausbauen könnte. Schon jetzt halten die Chinesen 9,69 Prozent an dem deutschen Autobauer und sind damit einer der größten Einzelaktionäre. Jetzt machte Geely in einer offiziellen Mitteilung aber klar, dass keine weiteren Zukäufe geplant sind.

Ein Beitrag von Robert Sasse.