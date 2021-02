Geely Aktie: Ein Grund zum Jubel?!

Die Aktie von Geely konnte sich nach einem zunächst schwachen Start in die Woche am Dienstag deutlich verbessern. 3,03 Euro standen zum Handelsschluss am Montag lediglich auf dem Kurszettel des chinesischen Autokonzerns, am Dienstagabend waren daraus 3,13 Euro geworden. Das Plus von mehr als drei Prozent ist wohl auch der jüngsten Nachricht von Geely geschuldet: Die Absatzzahlen machten einen Sprung nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung