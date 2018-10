Geely Aktie: Geht es wieder aufwärts?

Die Anleger von Geely zeigten sich zuletzt sichtlich besorgt, was sich an anhaltenden Kursverlusten in den letzten Tagen ablesen lässt. Wenige Sorgen scheint sich aber der Analyst Ken Lee vom Investmenthaus UOB Kay Hian zu machen. In einer aktuellen Analyse wird die Kaufempfehlung für Geely bestätigt und insgesamt wird dem Unternehmen eine gesunde Verfassung nachgewiesen. Im Vergleich zu anderen Herstellern würde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.