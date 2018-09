Geely Aktie: Geely will Batterien selbst bauen!

Der Akku ist bei jedem elektrischen Auto eines der elementaren Bauteile. Oft macht allein dieses Teil rund 40 Prozent des Werts eines Fahrzeugs aus. Grund genug für Geely, um Batterien in Zukunft selbst zu produzieren. Dazu soll nun bis zum Jahr 2020 eine Fabrik in Jingzhou in der Provinz Hubei entstehen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.