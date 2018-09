Geely Aktie: Geely kauft Saxo Bank!

Einmal mehr konnte Geely an diesem Freitag für viel Aufsehen an den Märkten sorgen. Das chinesische Unternehmen hat sich laut Medienberichten 52 Prozent an der Saxo Bank aus Dänemark gesichert. Wie viel Geely sich das hat kosten lassen, wurde nicht kommuniziert. Experten schätzen aber den Wert der Transaktion auf etwa 1,55 Milliarden USD.

Ein Beitrag von Robert Sasse.