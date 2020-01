Geely Aktie: Geely kämpft gegen das Coronavirus!

Das neuartige Coronavirus sorgt aufgrund der rasant ansteigenden Anzahl an Infektionen weltweit für Aufsehen. Zahlreiche Konzerne kündigten bereits Maßnahmen an, um der Gefahr zu begegnen. Der Autohersteller Geely kündigte jüngst an, mit der Li Shufu Welfare Foundation zusammenzuarbeiten und einen Fonds für die am stärksten betroffene Region Wuhan einzurichten.

Nicht ganz uneigennützig!

Weiterhin will Geely Wuhan mit Fahrzeugen und Atemschutzmasken versorgen.



