Geely Aktie: Geely bleibt aggressiv!

Vor Kurzem kündigte Geely mit dem Geometry C der Elektro-Tochter Geometry ein neues, rein elektrisches Fahrzeug an. Soweit, so unspektakulär. Bei dem Fahrzeug handelt es sich jedoch nur um eine von vielen Neuvorstellungen im laufenden Jahr. Im laufenden Jahr können Anleger mit insgesamt 30 neuen Elektro- und Hybridautos rechnen. Das sieht Geely in seiner „Geely Intelligent Power“ Strategie vor.

