Geely Aktie: Es wird immer besser!

Die Geely Aktie konnte sich in den letzten Tagen kontinuierlich verbessern und jetzt am Donnerstag ein neues Ausrufezeichen in ihrer Erholungsbewegung setzen. Nachdem die Kurse im morgendlichen Handel erneut um 3,15 Prozent steigen, durchbricht Geely erfolgreich die 50-Tage-Linie. Das ist zunächst als ein klares Kaufsignal zu werten.

Wenn es gut läuft, könnte Geely jetzt in absehbarer Zeit auch die 100-Tage-Linie bei 1,89 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.