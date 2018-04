Geely-Aktie: Diese Hürde ist entscheidend!

Liebe Leser,

Geely hat am Dienstag nun die wichtige Grenze von 2,50 Euro erreicht. Die Aktie des Automobilherstellers hat damit genau das Zeichen gesetzt, das sich Chartanalysten erhofft hatten. Denn der Wert würde damit die wichtigen Hürden bei 2,60 Euro direkt in Reichweite haben. Der Abwärtstrend ist gestoppt, die neutrale Phase erreicht, möchte man meinen. Allerdings gibt die Aktie an diesem Mittwoch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.