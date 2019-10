Geely Aktie: Der Befreiungsschlag!

Geely ist am Montag noch einmal regelrecht nach oben katapultiert worden. Es sieht so aus, als sei das Unternehmen schnurstracks auf dem Weg zu einem echten Befreiungsschlag. Dabei sind die Notierungen in den vergangenen Stunden um mehr als 6 % nach oben geschossen. Auf den ersten Blick war nicht direkt ersichtlich, wie es exakt zu diesem Ausbruch nach oben gekommen ist. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung