Geely Aktie: Die Anleger lassen sich anstecken!

Am Freitagmorgen noch sah es für die Aktie von Geely wenig erfreulich aus. Der Titel startete mit Verlusten in den Tag und drohte, seinen Abwärtstrend unverändert fortzusetzen. Am gleichen Tag jedoch machten Analysten mit positiven Prognosen auf sich aufmerksam. Die Sorgen rund um den chinesischen Autobauer halten viele Experten für völlig übertrieben. Davon ließen sich offenbar viele Anleger anstecken, denn bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.