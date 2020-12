Geely-Aktie: Als wäre nichts gewesen!

Die Geely-Aktie befindet sich bereits seit 2019 in einem ansehnlichen Abwärtstrend, der nicht einmal durch die Corona-Pandemie ernsthaft in Gefahr geriet. Trotz der erfreulichen Kursentwicklungen der letzten Monate geht es aber auch hier nicht immer nur bergauf. Manches Mal blicken die Anleger auf rote Vorzeichen.

So auch in der abgelaufenen Woche, als die Geely-Aktie am Dienstag Verluste von rund vier Prozent verkraften ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung