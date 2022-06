Geekbuying veröffentlicht neue UI und Branding-Strategie zum 10-jährigen Jubiläum

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Geekbuying, Chinas führender Online-Händler mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitendem Export-E-Commerce, kündigte im Juni 2022 ein Marken-Upgrade an und veröffentlichte ein neues Logo und VI-System, eine neue Markenpositionierung und neue Grundwerte. Es wandelt sich von einer Online-Einkaufsplattform, auf der hauptsächlich elektronische Produkte verkauft werden, zu einem grenzüberschreitenden Markenkanal, der ein Ökosystem aufbaut.Das Geekbuying-Team hat sorgfältig geplant und gestaltet, um der strategischen Entwicklungsrichtung des Unternehmens gerecht zu werden und das visuelle und Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern. Es wandelt den typischen Geek-Stil in einen internationalen E-Commerce-Plattform-Stil um, um ein breiteres Spektrum an Kunden anzusprechen und mehr ausgezeichnete Markenpartner aus Übersee anzuziehen. Geekbuying wird sich dafür einsetzen, ein weltweit führendes, grenzüberschreitendes Markenkanal-Ökosystem aufzubauen.Geekbuying wählt Blau und Rot als Grundfarben für das neue Logo, während die Hintergrundfarbe der Website Blau und Weiß ist. Der Anfangsbuchstabe G befindet sich in einer „Einkaufstüte" nach dem Schriftentwurf; die Erde wird als Prototyp verwendet, um den abstrakten Kreisschnitt im „ing"-Teil zu vereinfachen. Es symbolisiert, dass Geekbuying sich jetzt und auch in Zukunft für den Aufbau eines effizienten globalen Markenkanals einsetzt.In den vergangenen zehn Jahren hat Geekbuying sein Potenzial als führendes Unternehmen für chinesische Marken im Ausland voll unter Beweis gestellt. Mit seiner globalen Marketingexpansion hat sich das Unternehmen verpflichtet, Chinas hochwertige Marken und Waren, eine effiziente Lieferkette und einen erstklassigen Kundenservice in die Welt zu bringen. Der Gründer von Geekbuying sagte: „Das 10-jährige Jubiläum ist eine Gelegenheit für Geekbuying, einen Durchbruch zu erzielen. Unser Ziel ist es, einen effizienten Markenkanal für die Expansion nach Übersee zu schaffen. Wir haben drei Grundwerte: Respekt vor den Menschen, Übertreffen der Kundenerwartungen und Streben nach Spitzenleistungen. Wir glauben immer, dass die Nutzer die treibende Kraft sind und es ist unser Ziel, das aufrichtigste Unternehmen zu sein."Auf der Grundlage eines umfassenden Marken-Upgrades wird Geekbuying die 10-Jahres-Feier (https://promotion.geekbuying.com/promotion/10th_anniversary_sale?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=joyee) im Juni feiern, das neue Image vollständig einführen und anwenden und eine Reihe von Sonderrabatten für alle Kunden vorbereiten.Informationen zu GeekbuyingGeekbuying.com wurde 2012 gegründet und hat im Laufe der Jahre Millionen von Produkten auf der ganzen Welt verkauft. Zehn Jahre Wachstum und Entwicklung haben es Geekbuying ermöglicht, enge Beziehungen zu mehr als 2.000 weltbekannten Marken zu knüpfen. Einige der Marken, mit denen wir eng zusammenarbeiten, sind Eleglide, Roborock, Jimmy und andere.Besuch Sie: https://www.geekbuying.commanager@geekbuying.comKontakt:Ella+86-(0)755-23943772manager@geekbuying.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1833115/Geekbuying.jpgOriginal-Content von: Geekbuying, übermittelt durch news aktuell