GeekNUC, das Intel® NUC Titanium IPA-Mitglied, eröffnet Online-Experience-Store

Frankfurt, 29. März 2022 (ots/PRNewswire) -GeekNUC, Informationsdienstanbieter und Intel® NUC Titanium IPA-Mitglied, hat am 29. März 2022 seinen Online-Experience-Store eröffnet.Link zum Store:https://www.geeknuc.com/GeekNUC ist bestrebt, Kunden innovative Technologie, zuverlässige und hochwertige Intel® NUC-Geräte und verschiedene Branchenlösungen anzubieten, um das Leben aller Menschen zu bereichern und zu verbessern. Und sein neuer Online-Experience-Store zeugt davon.Vorteile vom Shoppen bei GeekNUCDas exklusive Intel® NUC-Gerät für SieGeekNUC ist auf die Vermarktung von Intel® NUC-Geräten spezialisiert und deckt hauptsächlich Mini-PCs, Barebone-PCs und Laptops ab. Intel® NUC, die Abkürzung für Next Unit of Computing, packt die gesamte Leistung der neuesten Desktop-PCs in ein kleines, kompaktes, tragbares Gerät. Die Intel® NUC-Produkte sind klein, leistungsstark, zuverlässig und flexibel. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Prozessoren zur Auswahl, schnellem und umfangreichem Speicher, Unterstützung für mehrere Bildschirme sowie Support und Garantie von Intel® eignen sie sich perfekt für Home Entertainment, optimierte persönliche Effizienz, verbesserte geschäftliche Produktivität und mehr Bildungserfahrung und professionelles Industriedesign.Das beste Einkaufserlebnis für SieMit bequemer Abholung und schnellem, kostenlosem Versand von lokalen Lagern in Amerika und Europa macht GeekNUC das Einkaufen auf GeekNUC.com (http://www.geeknuc.com/) einfacher. Darüber hinaus bietet GeekNUC einen 24-Stunden-Kundendienst vor und nach dem Verkauf, um alle Kundenfragen und -belange umgehend zu beantworten.Die neuesten Nachrichten und Updates für SieWir haben festgestellt, dass GeekNUC die vielfältigen Nutzungserfahrungen und führenden Brancheninformationen von Intel® NUC-Produkten auf der Website untersucht und teilt. Auf diese Weise können mehr Kunden erfahren, wie sie die Vorteile der Intel® NUC-Produkte und -Dienste in vielen Aspekten in ihrem Alltag anwenden können.Zahlreiche Möglichkeiten der Einbindung für SieDer Community-Bereich der Website wird in Kürze für ein spannendes Miteinander zwischen Kunden und dem GeekNUC-Team sorgen. Die Kunden können ansprechende Themen über GeekNUC frei erstellen und teilen, Einblicke, Kommentare oder Bedenken einbringen, diskutieren und miteinander kommunizieren und Belohnungen verdienen und ihr Leben damit bereichern.Gemeinsam mit Intel® wird GeekNUC zur Entwicklung der Branche beitragen, Innovationen vorantreiben und alles in seiner Macht Stehende tun, um seine weltweiten Nutzer beim Meistern von Herausforderungen, Steigern der Produktivität und Erzielen von Erfolgen zu unterstützen.Intelligenter arbeiten und angenehmer leben mit GeekNUC. Hier beginnt das bessere Leben.Treten Sie mit GeekNUC in KontaktWebsite: www.geeknuc.comE-Mail: support@geeknuc.comInstagram: geek_nucFacebook: Geek NUC (https://www.facebook.com/GeekNUC)Youtube: GeekNUC (https://www.youtube.com/channel/UC1uSFaLNIvmIRPx-niaS7sw/videos)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1774506/Intel__NUC_Titanium_IPA_Member_GeekNUC_s_Online_Experience_Store_Launch.jpgPressekontakt:marketing1@geeknuc.comOriginal-Content von: GeekNUC, übermittelt durch news aktuell