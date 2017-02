Geduldsprobe für viele Wintersportler / ADAC-Stauprognose für das Wochenende 10. bis 12. Februar

München (ots) - Wintersportler sollten sich am kommendenWochenende auf volle Straßen und Autobahnen einstellen. Unterwegs inRichtung Skigebiete sind Urlauber aus Sachsen,Mecklenburg-Vorpommern, Dänemark und Schweden sowie Urlauber, dienicht an Ferientermine gebunden sind. Auf den Heimweg machen sichReisende aus Sachsen und Thüringen, da in diesen Bundesländern dieFerien enden.Die Staustrecken:- Großraum Berlin und München- A 1 Hamburg - Bremen - Münster - Dortmund- A 2 Dortmund - Hannover - Berlin- A 3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau- A 4 Dresden - Erfurt - Kirchheimer Dreieck- A 5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel- A 6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung MünchenAuch im benachbarten Ausland dürfte die Fahrt in und aus demSkiurlaub zur Geduldsprobe werden. Besonders angespannt ist dieSituation in Österreich, wo in einigen Bundesländern die Winterferienbeginnen und in anderen enden. Bei der Einreise von Österreich nachDeutschland müssen Wartezeiten aufgrund von Grenzkontrolleneinkalkuliert werden. Am stärksten gefährdet sind die dreiAutobahnübergänge Suben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg- München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim).Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationAndreas HölzelTel.: +49 (0)89 7676 5387E-Mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell