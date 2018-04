Mit Geduld in den Kurzurlaub / Lebhafter Ausflugs- und Reiseverkehr am verlängerten Wochenende bis zum 1. Mai (FOTO)

München (ots) -Am kommenden verlängerten Wochenende müssen sich Autofahrer aufstarken Ausflugsverkehr und volle Straßen einstellen. Mit dembundesweiten Feiertag am Dienstag, 1. Mai, und einem Brückentag amMontag, 30. April, können fünf Tage für Kurzurlaube oderTagesausflüge genutzt werden. In Berlin, Bremen, Hamburg,Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist der Montag, 30. April, sogaroffiziell schulfrei. Für weiteren Verkehr sorgen einwöchigeFrühlingsferien in den Niederlanden. Die meisten Staus sind fürFreitag- und Dienstagnachmittag zu erwarten. Bei schönem Wetterwerden auch die Zufahrtsstraßen in die Naherholungsgebiete der Städteam Feiertag verstopft sein. 2017 zählte der Freitag vor dem 1. Mai(28. April) mit 3.763 Staus zu den Top Ten der staureichsten Tage.Hier sind Engpässe zu erwarten:- Großräume Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und München- A 1 Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck- A 2 Berlin - Hannover - Dortmund- A 3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg- A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden- A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel- A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 10 Berliner Ring- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A 81 Stuttgart - Singen- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung MünchenRegen Ausflugsverkehr könnte es vor allem bei schönem Wetter auchin Österreich, der Schweiz und in Italien geben. In diesen Ländernist der 1. Mai ebenfalls ein Feiertag. Die Lkw-Blockabfertigung amGrenzübergang Kiefersfelden am Montag, 30. April, könnte auchWartezeiten für Pkw verursachen.Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.de.Folgen Sie uns auch unter twitter.com/adacPressekontakt:ADAC NewsroomTel.: 089 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell