Geduld der CytRx-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Cytrx, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 10:06 Uhr) mit 0.122 USD sehr stark im Plus (+7.38 Prozent).

Nach einem bewährten Schema haben wir Cytrx auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Cytrx erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -93,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche sind im Durchschnitt um 24,98 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -118,73 Prozent im Branchenvergleich für Cytrx bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 25,49 Prozent im letzten Jahr. Cytrx lag 119,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cytrx haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cytrx verläuft aktuell bei 0,49 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 0.122 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -75,1 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,25 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Cytrx-Aktie der aktuellen Differenz von -51,2 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".