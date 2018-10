Gedruckt und digital: Neun von zehn Menschen lesen Zeitung

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

BERLIN (dpa-AFX) - Neun von zehn Menschen in Deutschland über 14 Jahren greifen einer neuen Studie zufolge regelmäßig auf ein gedrucktes oder digitales Angebot der Zeitungen zu.



Während die Printtitel von 42 Millionen Menschen, also knapp 60 Prozent, gelesen werden, nutzen 47,2 Millionen (67,1 Prozent) die mehr als mehr als 600 journalistischen Digitalangebote der Zeitungsverlage. Damit erreichen Zeitungen insgesamt 89 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren, wie der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) am Donnerstag mit Berufung auf die neue Marktstudie mitteilte.

Bundesweit nutzen 43 Prozent sowohl eine gedruckte als auch eine digitale Zeitungsausgabe. Ein Drittel (33 Prozent) liest ausschließlich digital, 24 Prozent nur gedruckt. In Deutschland erscheinen laut BDZV täglich 351 Tageszeitungen mit 1528 lokalen Ausgaben in einer gedruckten Gesamtauflage von 16,8 Millionen Exemplaren. Außerdem kommen weitere 21 Wochenzeitungen mit 1,7 Millionen Exemplaren und sieben Sonntagszeitungen mit einer Auflage von 2,9 Millionen heraus./ee/DP/jha