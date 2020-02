"Gedopte Gesellschaft": ZDFinfo über den Missbrauch von ADHS-Medikamenten (FOTO)

Mainz (ots) - ADHS zählt zu den häufigsten psychischen Verhaltensstörungen beiKindern und Jugendlichen. Betroffene werden mit Medikamenten wie Ritalinbehandelt. Die ZDFinfo-Doku "Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co."beschäftigt sich am Sonntag, 16. Februar 2020, um 20.15 Uhr, mit denumstrittenen Wirkstoffen. Die Dokumentation von Filmautor Christian Stracke istbereits ab Freitag, 14. Februar 2020, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Für die einen sind sie ein Segen, für andere "Kinder-Koks": ADHS-Medikamente wieRitalin. Ihr Wirkstoff zählt wie Kokain zu den Amphetaminen. Genau das machtRitalin auch für einige Gesunde interessant - denn bei ihnen wirkt es wie einAufputschmittel. Es steigert die Leistung und fördert die Konzentration. Weilsie sich für besondere Herausforderungen wappnen wollen, greifen deshalb auchimmer häufiger Schüler, Studenten und Berufstätige zu Ritalin und ähnlichenPräparaten. Experten warnen entschieden vor dem Missbrauch vonADHS-Medikamenten, denn die Nebenwirkungen des Hirndopings sind fatal.Ebenfalls am Sonntag, 16. Februar 2020, zeigt ZDFinfo ab 18.00 Uhr diezweiteilige Dokumentation "Drug Wars" über feierfreudige Briten, für die Kokaininzwischen zum Wochenendritual gehört.ZDFinfo wiederholt "Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co." amMittwoch, 19. Februar 2020, ab 3.30 Uhr, am Freitag, 21. Februar 2020, 10.45 Uhrsowie am Samstag, 22. Februar 2020, 6.00 Uhr. Die beiden Folgen von "Drug Wars"werden ab Donnerstag, 20. Februar 2020, ab 5.30 Uhr, sowie Freitag, 21. Februar2020, ab 9.15 Uhr, und am Samstag, 22. Februar 2020, ab 7.30 Uhr erneut gezeigt.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/gedoptegesellschaftPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/crime-dokus-in-zdfinfohttps://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4517228OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell