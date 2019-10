"Die Gedichte" von Adolf Endler auf Platz 1 der SWR Bestenliste Neuausgabe des dichterischen Gesamtwerks des 2009 gestorbenen Schriftstellers (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Die SWR Bestenliste empfiehlt seit über 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerteBücher, unabhängig von Bestsellerlisten. Nicht die Bücher, die am häufigstenverkauft werden, bestimmen die Liste, sondern eine Jury aus 30 namhaftenLiteraturkritiker*innen wählt die Bücher aus, denen sie möglichst vieleLeser*innen wünscht. Im November 2019 steht die Sammlung "Die Gedichte" des 1955in die DDR übergesiedelten und 2009 verstorbenen Schriftstellers Adolf Endlerauf Platz 1 der SWR Bestenliste. Im Radio diskutieren einmal im MonatJurymitglieder über die neueste Bestenliste, jeweils am ersten Dienstag in SWR2,22:03 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch inder kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste derzehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteVollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenliste WeitereLiteratursendungen im SWR: www.SWR2.de/literatur Die SWR2 App für Android undiOS: www.swr.de/swr2/swr2-apps,swr2-radioapp-100.htmlPressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Oliver Kopitzke,Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell