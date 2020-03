Gedenkveranstaltung zum 75. Todestag von Anne Frank / Leutheusser-Schnarrenberger: Antisemitismus gemeinsam bekämpfen

Berlin (ots) - Zum 75. Todestag von Anne Frank erinnert dieFriedrich-Naumann-Stiftung in Kooperation mit dem Filmpark Babelsberg und demAnne-Frank-Zentrum Berlin an das Leben und Vermächtnis des Holocaust-Opfers.Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Diana Sandler und Patrick Siegele sprechenüber das Gedenken an das jüdische Mädchen und diskutieren Strategien gegen denAntisemitismus.75 Jahren nach dem Tod Anne Franks wächst erneut die Angst in jüdischenGemeinden vor Übergriffen und sozialer Ausgrenzung. Unterstützt wird dieseEntwicklung von der rechtspopulistischen AfD, die immer öfter denSchulterschluss mit dem rechtsextremen Umfeld sucht. Antisemitismus soll sogesellschaftlich legitimiert werden. Anne Franks Tagebuch mahnt uns, sich demAntisemitismus entgegenzustellen."Jude ist wieder ein Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen. Antisemitischer Raperobert die Charts. Der BDS ruft zum Boykott jüdischer Geschäfte auf. DerAntisemitismus war nie weg. Gemeinsam müssen wir ihn bekämpfen. Als Politiker,als Gesellschaft, als Menschen", sagt Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung.Termin: 9. März 2020Ort: Caligari Halle im Filmpark Babelsberg, Marlene-Dietrich-Allee 9, 14482PotsdamAnmeldung: presse@freiheit.orgDie GästeSabine Leutheusser-Schnarrenberger ist Antisemitismusbeauftragte des LandesNordrhein-Westfalen, Bundesjustizministerin a.D., und stellvertretendeVorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.Diana Sandler ist Gründerin und Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde im LandkreisBarnim sowie Antisemitismusbeauftragte des Landesverbandes der JüdischenGemeinden im Land Brandenburg. Sie ist zudem Vorsitzende des Migrations- undIntegrationsrates im Land Brandenburg.Patrick Siegele ist Direktor des Anne-Frank-Zentrums Berlin. Er war zuvorKoordinator des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus und ist Mitglied imBeirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz sowie im Forum gegenRassismus.Die Veranstaltung wird von der Band Luna Jazz musikalisch begleitet. Sie spieleneine exklusive Auswahl an Jazzpieces von bekannten jüdischen Interpreten.Pressekontakt:Anders MertzlufftPressesprecherLeiter des Fachbereichs KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitReinhardtstraße 1210117 BerlinPhone: +49(0)30.28 87 78 59Fax: +49(0)30.28 87 78 49anders.mertzlufft@freiheit.orgwww.freiheit.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43315/4537332OTS: Friedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell