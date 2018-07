Gedenkstunde zum 20. Juli 1944 - Professor Neitzel spricht in Strausberg (FOTO)

Strausberg/Brandenburg (ots) -Im Sommer 1944, es ist der 20. Juli, scheitert das Attentat aufAdolf Hitler. Während der Gedenkstunde zur Erinnerung an alleWiderstandskämpfer im Dritten Reich hat in der Strausbergervon-Hardenberg-Kaserne der Militärhistoriker Professor Sönke Neitzelgesprochen.Am Gedenkstein für Oberst Claus Schenk von Stauffenberg in dervon-Hardenberg-Kaserne haben am 20. Juli die StrausbergerBürgermeisterin Elke Stadeler und der Standortälteste für den BereichStrausberg, Brigadegeneral Uwe Nerger, Kränze niedergelegt. Siegedachten damit all jener Opfer, die wegen des Widerstandes gegen denNationalsozialismus ihr Leben verloren haben.Als Reaktion wütete das Regime noch grausamer Nach dem Appell vonStrausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler an junge Menschen,Veranstaltungen dieser Art häufiger zu besuchen, sprach derdiesjährige Gastredner, Professor Sönke Neitzel, zu den anwesendenSoldaten und zivilen Gästen. Der Militärhistoriker brachte alsEinstieg einen von den Briten heimlich mitgeschnittenen Dialog zweierkriegsgefangener deutscher Offiziere, die über das Radio soeben vondem Attentat auf Hitler erfahren hatten. Sie seien verwundertgewesen, den Namen Stauffenbergs zu hören, da dieser zuvor nie alsbesonders kritisch aufgefallen sei.Überhaupt müsse man, so Neitzel, die Vertreter des militärischenWiderstandes stets individuell und vor dem Hintergrund ihrerjeweiligen Funktion beleuchten. Falsch sei es in jedem Fall, sie etwaals Gründerväter unserer Republik betrachten zu wollen, da derGedanke an eine parlamentarisch-demokratische Grundordnung einerMehrheit der Widerständler prinzipiell fremd gewesen sei.Generell würden zwei Aspekte des militärischen Widerstands häufigbewusst nicht thematisiert, nämlich zum einen seine Rolle im Krieg,zum anderen das soldatische Element: Die Widerständler aus den Reihender Wehrmacht würden heute "entmilitarisiert", indem man häufigbewusst auf die Nennung etwa des Dienstgrades verzichte - so auch beiOberst Graf von Stauffenberg.Zum Schluss seiner Rede verwies Neitzel noch auf die"Wirkmächtigkeit" des gescheiterten Anschlags: Als Reaktion auf dasAttentat wütete das Regime noch grausamer. Zudem seien danach bis zumKriegsende mehr deutsche Soldaten gefallen als in den fünf Jahrenzuvor.Mit den Trompetenklängen "Ich hatt' einen Kameraden" endete dieGedenkstunde.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell