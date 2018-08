Hannover (ots) - Zur Rückgabe von Gebeinen der Herero und Nama ausder Kolonialzeit nach Namibia findet heute Vormittag (29. August) einGedenkgottesdienst in Berlin statt. Dazu haben die EvangelischeKirche in Deutschland (EKD) und der Rat der Kirchen in Namibia (CCN)in die Französische Friedrichstadtkirche eingeladen.In der gemeinsamen Predigt mit der Auslandsbischöfin der EKD,Petra Bosse-Huber, erinnert Ernst//Gamxamub, Bischof der EvangelischLutherischen Kirche in der Republik Namibia und Delegationsleiter desRates der Kirchen in Namibia, an die Geschichte Namibias undDeutschlands, die aus einer sehr schlimmen Erfahrung und Realitätgeboren sei. "Lasst uns darum aus unserer Vergangenheit lernen,unsere Zukunft, die durch folgende Werte geprägt ist, neu zuschreiben: menschliche Würde, Respekt, Gleichheit, gutesZusammenleben, gegenseitige Ermächtigung, Frieden und Gerechtigkeit",fordert Ernst//Gamxamub auf. Er erzählt von seinem unvergesslichenErlebnis in einem UNHCR-Lager in Botswana, das BischofErnst//Gamxamub vor einigen Jahren besucht hatte: "Wenn ich hiersterbe, lass meine Knochen nach Hause zurückkehren", ein namibischesLied, das die Flüchtlinge dort jeden Abend klagend und eindringlichgesungen hatten und an das er heute erinnern möchte."Der heutige Tag bewegt mich sehr. Wir wollen heute etwas tun, wasschon seit vielen Jahren hätte getan werden müssen: nämlich dieGebeine von Menschen, die Opfer des ersten Genozids des 20.Jahrhunderts geworden sind, an ihre rechtmäßigen Nachfahrenzurückgeben", erklärt die Auslandsbischöfin der EKD, PetraBosse-Huber. Bosse-Huber erinnert daran, dass sich die EKD mit einemSchuldbekenntnis und der Bitte um Vergebung an die Nachfahren derOpfer des - aus Sicht der meisten Historikerinnen und Historiker -ersten Völkermordes des 20. Jahrhunderts im früherenDeutsch-Südwestafrika gewendet hat: "Gemeinsam mit den Nachfahren derOpfer wollen wir das Gedenken an die Opfer wachhalten, für dieAnerkennung des Genozids öffentlich eintreten und an der Überwindungdes durch die deutsche Kolonialherrschaft begründeten und danachfortwirkenden Unrechts arbeiten."Die Gebeine sollen unmittelbar im Anschluss an den Gottesdienstbei einem offiziellen Akt des Auswärtigen Amtes und der Botschaft vonNamibia an namibische Regierungsvertreter übergeben werden. Am 31.August sollen sie in Windhuk in Namibia bei einem Staatsakt inEmpfang genommen werden.Die Predigten von Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber und BischofErnst//Gamxamub stehen Ihnen unter folgendem Link zur Verfügunghttps://www.ekd.de/Predigten-19608.htm. Die EKD-Erklärung (April2017) zum Völkermord im früheren Deutsch-Südwestafrika erhalten Sieunter https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/erklaerung_voelkermord_deutschsuedwestafrika.pdf.Hannover, 29. August 2018Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell