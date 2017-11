Gedenkfeier am Ehrenmal des Deutschen Heeres am 23.11.2017 (FOTO)

Koblenz (ots) -Am Ehrenmal des Deutschen Heeres auf der Festung Ehrenbreitsteinin Koblenz gedenkt das Deutsche Heer am Donnerstag, den 23. November2017, der Opfer von Krieg, Verfolgung und Gewaltherrschaft, dengefallenen Soldaten beider Weltkriege sowie den im Einsatz gefallenenund in der Ausübung ihres Dienstes ums Leben gekommenen Soldatinnenund Soldaten des Deutschen Heeres. Die Gedenkansprache hält derMinisterpräsident a.D. von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Prof. Dr.Bernhard Vogel. Die Gedenkfeier ist eine gemeinsame Veranstaltung desInspekteurs des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, und desPräsidenten des Kuratoriums Ehrenmal des Deutschen Heeres e.V.,Generalleutnant a.D. Hans-Otto Budde. Vertreter des öffentlichenLebens, Vertreter von ausländischen, in der BundesrepublikDeutschland stationierten Streitkräften, der Freundeskreise deraktiven und ehemaligen Truppengattungen des Heeres sowieInteressenvertretungen, werden Kränze am Ehrenmal niederlegen. DasHeeresmusikkorps Koblenz wird die Feierstunde musikalisch begleiten.Termin: Donnerstag, 23. November 2017, ab 14:00 Uhr Es handelt sichum eine nicht-öffentliche Veranstaltung. Zu der Veranstaltung sindMedienvertreter herzlich eingeladen. Ort: Haupteingang FestungEhrenbreitstein "Ticketschalter Festungseingang" Hier ist auch derParkplatz für die Medienvertreter. Eine spätere Akkreditierung istnicht möglich. Bitte führen Sie Ihren Presseausweis oderPersonalausweis mit. Ablauf: 14:00 Uhr Einweisung 14:30 Uhr Beginnder Veranstaltung ca.15:30 Uhr Ende Presseprogramm Anmeldung:Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis Mittwoch,den 22. November 2017, 12:00 UhrPressekontakt:Presse- und Informationszentrum HeerPressestelleTelefon: 03 341 / 58 - 15 22Fax: 03 341 / 58 - 15 19E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell