Gedenken und Sorgen

Frankfurt (ots) - Gedenken hat oft mehr mit der Gegenwart zu tun als mit derVergangenheit. Das gilt gerade für das Gedenken an die deutschen Verbrechen derNS-Zeit. Auch der Konsens der Demokraten in diesem Land, wonach dieBundesrepublik auf der Mahnung "Nie wieder Auschwitz" fußt, musste erarbeitet,errungen, ja: erkämpft werden. Im Umkehrschluss gilt: Wie die Deutschen demHolocaust gedenken, ist nicht für alle Zeit entschieden. Zumal, wenn sich insGedenken neue Misstöne mischen: Wenn Anhänger einer Bundestagpartei fragen, wannder "Schuldkult" ende. Und wenn Präsident Steinmeier einräumen muss: DieSelbstgewissheit war trügerisch, die Deutschen hätten ein für allemalverstanden. Wir müssen uns sorgen, ob die Demokratie auch in Krisenzeiten eineTyrannei der Mehrheit wirklich verhindern kann.