Gedenken hat viele Gesichter / Vielfältige Veranstaltungen zum Volkstrauertag in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Am 19. November ist Volkstrauertag. Diesen Gedenktag gibt es schonfast hundert Jahre. Doch dieses Mal ist er politisch aufgeladen. DennGedenkkultur in Deutschland ist im Jahr 2017 ein kontroversdiskutiertes Thema. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge istVeranstalter der zentralen Gedenkveranstaltung im Bundestag - undverzeichnet in diesem Jahr so viele Anmeldungen von Abgeordneten wienoch nie. Die zentrale Gedenkstunde wird ab 13.30 Uhr von der ARDlive übertragen.Der Volksbund ist ein wichtiger Akteur der europäischen Gedenk-und Erinnerungskultur und begreift sich als politische, wenn auchnicht parteipolitisch gebundene Organisation. "Wir gedenken allerOpfer von Krieg und Gewaltherrschaft und lehnen Verkürzung undVerdrehung dieses Gedenkens ab" so Wolfgang Schneiderhan, Präsidentdes Volksbundes. Im Juni und September hatte der Volksbund mit einereindrücklichen Plakatkampagne unter dem Motto: DARUM EUROPA! vorPopulismus und Nationalismus gewarnt. Im Hintergrund steht dabei dieMahnung von Albert Schweitzer: "Die Kriegsgräber sind die großenPrediger des Friedens".Beim Volkstrauertag kommen Menschen im In- und Ausland beizahlreichen Gedenkveranstaltungen zusammen. In Berlin finden ganzunterschiedliche Veranstaltungen statt, die der Volksbund begleitet.Gedenken in der LilienthalstraßeAm Vorabend des Volkstrauertages findet auf dem ehemaligenBerlin-Neuköllner Standortfriedhof in der Lilienthalstraße ab 16.30Uhr eine besondere Form des Gedenkens statt. Bei der Veranstaltung,die durch ihren internationalen Charakter geprägt ist, sindzahlreiche Auslandsbotschaften, meist durch ihre Militärattachésvertreten. Sie wird von einer Bundeswehrformation im Fackelscheinbegleitet und ist deshalb nicht unumstritten, sie wurde mehrfach Zielvon Protesten und Störaktionen. Dabei ist dieseTraditionsveranstaltung ein gemeinsames Anliegen der vertretenenNationen. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublikund der russischen Föderation gerade im Bereich derKriegsgräberfürsorge entwickeln sich Gemeinsamkeiten derGedenkkulturen. Die Ansprache wird General Popow, hochrangigerVertreter des russischen Verteidigungsministeriums halten.Podiumsdiskussion zu europäischen ErinnerungskulturenGleichzeitig veranstaltet der Volksbund ein internationalesFachkräfteseminar. Dabei arbeiten Multiplikatoren der Schul- undBildungsarbeit zum Schwerpunktthema "Europa, der Krieg und ich" mitFokus auf das Ende des Ersten Weltkrieges. Erörtert wird dabei, wiehistorisches Lernen in der pädagogischen Praxis durch digitaleMedien, etwa die Volksbund-App "Lost Generation" ergänzt werden kann.Die Podiumsdiskussion zu "Erinnerungskulturen im europäischenKontext" am Sonntagvormittag bildet den Abschluss der Veranstaltung.Pankow, Gedenkstätte Schönholzer HeideAm Samstag wird am Sowjetischen Ehrenmal Schönholzer Heide inBerlin-Pankow bereits ab 10 Uhr an die Opfer von Krieg undGewaltherrschaft erinnert. Im Zentrum des Gedenkens stehen hierbeidie über 13 000 Soldaten der Roten Armee, die bei den Kämpfen umBerlin im April/Mai 1945 ums Leben gekommen sind. Volksbund-PräsidentWolfgang Schneiderhan wird hier die Gedenkrede halten.Ehrung des Widerstandes - Gedenkstätte PlötzenseeAm Samstag ab 12 Uhr wird an der Gedenkstätte Plötzensee in Berlindes Widerstandes gegen das NS-Regime gedacht. Etwa 3 000 Menschenwurden zwischen 1933 und 1945 nach den Unrechtsurteilen der NS-Justizhingerichtet. Volksbund-Präsident Wolfgang Schneiderhan undGeneralsekretärin Daniela Schily werden anwesend sein. DieGedenkveranstaltung wird von Jugendlichen des BerlinerVolksbund-Landesverbandes mitgestaltet.Jüdischer Friedhof Berlin-WeißenseeAm Sonntag beginnt der eigentliche Volkstrauertag bereits um 8.30Uhr mit einer stillen Kranzniederlegung auf dem jüdischen FriedhofWeißensee. Diese Begräbnisstätte ist einer der größten jüdischenFriedhöfe Europas, auf dem mehr als 115.000 jüdische Berlinerinnenund Berliner beigesetzt sind - darunter auch viele Soldaten undOffiziere des Ersten Weltkrieges. Der Volksbund organisiert inZusammenarbeit mit Bundeswehr und Reservisten dort Arbeitseinsätzezur Pflege der Grabstätten deutscher Soldaten jüdischen Glaubens.Bundeswehr-Ehrenmal am Bendler-BlockDas Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) lädt anlässlich desVolkstrauertages ab 10.30 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung amEhrenmal der Bundeswehr in Berlin ein. Hier wird der Soldaten undzivilen Angestellten gedacht, die ihr Leben in Folge der Ausübungihrer Dienstpflichten für die Bundesrepublik Deutschland verlorenhaben. Dort wird der Volksbund-Präsident und ehemaligeGeneralinspekteur des Bundeswehr, Wolfgang Schneiderhan, vertretensein.Zentrale Gedenkstätte "Neue Wache"Die "Neue Wache" (Unter den Linden) ist seit 1993 die zentraleGedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Kriegund Gewaltherrschaft. Die Repräsentanten der fünf Verfassungsorganewerden dort am Volkstrauertag ab 12.30 Uhr Kränze niederlegen.Zentrale Gedenkveranstaltung im Deutschen BundestagDen Abschluss der verschiedenen Gedenkveranstaltungen bildet ab13.30 Uhr (live in der ARD) die zentrale Gedenkfeier im DeutschenBundestag. Dort wird auch eine osteuropäische Delegation imehemaligen Reichstagsgebäude empfangen, die den Volksbund beizahlreichen Projekten der Kriegsgräberfürsorge unterstützt hatte,etwa bei gemeinsamen Umbettungsarbeiten oder der Forschungsarbeit zumSchicksal deutscher und sowjetischer Kriegsgefangener.Wolfgang Schneiderhan, Präsident des Volksbundes, wird dieseGedenkstunde im Bundestag mit seiner Begrüßungsansprache eröffnen.Die Gedenkrede hält der estnische Ministerpräsident und aktuellePräsident des Rates der Europäischen Union Jüri Ratas. DasTotengedenken spricht Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier.Gleichzeitig finden in zahlreichen deutschen Städten und Gemeindenviele Gedenkfeiern statt - in der Bundesrepublik, aber auch imAusland von Australien bis Norwegen. Der Volksbund pflegt im Auftragder Bundesregierung 833 Kriegsgräberstätten mit 2,7 MillionenKriegstoten in 46 Ländern. Er bietet den Angehörigen einen Platz fürihre Trauer und erhält das Gedenken an die Toten. Damit erinnert eran die Folgen von Krieg und Gewalt und mahnt zum Frieden.Bei Fragen: Diane Tempel-Bornett mobil: 0173/8688067, E-Mail:diane.tempel-bornett@volksbund.dePressekontakt:Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.Diane Tempel-Bornett, PressesprecherinMobil: 01 73 - 8 68 80 67Werner-Hilpert-Str. 234112 KasselE-Mail: presse@volksbund.deInternet: www.volksbund.deSpendenkonto: Commerzbank KasselIBAN DE23 5204 0021 0322 2999 00BIC COBADEFF520Original-Content von: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, übermittelt durch news aktuell