Berlin (ots) - Die Berliner "Abendschau" vom 19. Dezember 2017,dem ersten Jahrestag des Terroranschlags am Breitscheidplatz, ist alsbeste regionale Fernsehsendung des Jahres ausgezeichnet worden. DenPreis erhielt die Redaktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) amFreitag bei der Verleihung des Bremer Fernsehpreises 2018 in derHansestadt.Am 19. Dezember 2017 widmete der rbb sein Programm über den ganzenTag hinweg dem Gedenken an die 12 Opfer des Anschlags auf denWeihnachtsmarkt in Berlin, die "Abendschau" sendete von 19.30 Uhr andirekt vom Platz an der Gedächtniskirche.Christoph Singelnstein, rbb-Chefredakteur: "Jeden Tag machenunsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Leidenschaft und großerProfessionalität gutes Programm für die Menschen in Berlin undBrandenburg. Dieser Preis für eine außergewöhnliche Sendung zu einembesonderen Ereignis ist eine Bestätigung und ein zusätzlicherAnsporn."Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Erprämiert regionale deutschsprachige Fernsehprogramme. Zahlreicheprominente Autoren sind mit dem Preis ausgezeichnet worden, unteranderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg. RadioBremen organisiert den Wettbewerb der Fernsehregionalprogramme imAuftrag der ARD