Gedankenaustausch mit DGB-Vorsitzendem Hoffmann und Triers OB Leibe im JTI-Werk (FOTO)

Trier (ots) -Europäische Betriebsrätekonferenz mahnt Politik mit Augenmaß an:Attraktive Arbeitsplätze in der Tabakbranche erhaltenIm JTI-Werk Trier hat am heutigen Donnerstag die "SektoraleEuropäische Betriebsrätekonferenz Tabak" stattgefunden. Auf Einladungdes JTI-Gesamtbetriebsrats diskutierten im Anschluss der Vorsitzendedes Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, und derOberbürgermeister der Stadt Trier, Wolfram Leibe, mit insgesamt 10Betriebsräten der vier großen Zigarettenhersteller über aktuelleHerausforderungen und Zukunftsaussichten der Tabakbranche. An derVeranstaltung nahmen auch die Vorsitzende der GewerkschaftNahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Michaela Rosenberger, und derGeneralsekretär des Europäischen Verbands der Landwirtschafts-,Lebensmittel- und Tourismusgewerkschaften (EFFAT), HaraldWiedenhofer, teil. Im Zentrum stand die Arbeitsplatz- undStandortsicherung angesichts des weiter zunehmenden regulatorischenDrucks auf die Tabakunternehmen. Zu den weiteren Themen gehörten deraktuell in der politischen Diskussion befindliche Wegfall derSachgrundbefristung von Arbeitsverträgen sowie Themen rund um denGesundheitsschutz und die praktischen Auswirkungen derEU-Tabakproduktrichtlinie ("TPD2") auf die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter der Branche."Wir haben die Betriebsrätekonferenz und den anschließendenGedankenaustausch genutzt, um auf die noch immer zahlreichen,attraktiven Arbeitsplätze in der Tabakbranche und der gesamtenLieferkette aufmerksam zu machen", sagte Gerd Willems,Gesamtbetriebsratsvorsitzender von JTI. "Der zweifellos notwendigeGesundheitsschutz darf nicht dazu führen, dass es in unserer Brancheeinen Kahlschlag bei den Jobs gibt. Wir sind in der Region Trier dergrößte private Arbeitgeber und fordern von Brüssel und Berlin einePolitik mit Augenmaß, damit unsere Arbeitsplätze weiter zukunftsfähigbleiben."Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann sagte denBetriebsratskolleginnen und -kollegen aus der Tabakbranche seineUnterstützung zu: "Gesundheits- und Nichtraucherschutz muss hohePriorität haben. Dazu bedarf es vor allem guter Informationsangeboteund Aufklärungskampagnen für junge Menschen. Wir brauchen in derIndustrie aber auch weiterhin hoch qualifizierte Arbeitskräfte undInvestitionen in die Standorte, damit die Produktion auchwettbewerbsfähig bleibt."Gerd Willems verwies darauf, dass JTI bei den Themen Ausbildungund Investitionen innerhalb der Branche mit gutem Beispiel vorangehe.JTI übernehme Verantwortung in der Region und bildet gegenwärtig 26Auszubildende aus. Zudem seien in den vergangenen zehn Jahren 391Millionen Euro in das Werk Trier investiert worden. Um zu besserenArbeitsbedingungen zu gelangen, werde auch der gegenwärtig in derpolitischen Diskussion stehenden Wegfall der Sachgrundbefristung vonArbeitsverträgen diskutiert. Ein wichtiges Thema bleibe für dieBetriebsräte, die Arbeitsspitzen und entsprechende Arbeitsbelastungenfür die Kolleginnen und Kollegen einzudämmen, die sich aus derUmstellung der Produktion auf die Erfordernisse derEU-Tabakproduktrichtlinie ("TPD2") ergeben.Darüber hinaus wurde dem DGB-Vorsitzenden in Trier auch dieZusammenarbeit der Betriebsräte vor Ort vorgestellt. Beispielsweisepräsentierten die Betriebsräte des Arbeitskreises Trier-Monaise einProjekt zum Bau der Kindertagesstätte "Krabbelstube Mäusenest e.V."Nach einem Werksrundgang sprach Reiner Hoffmann schließlich noch aufder Betriebsversammlung vor rund 800 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern des JTI-Werks Trier.