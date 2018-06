Gedanken für morgen - Dr. Eckart von Hirschhausen über die Zukunftsperspektiven der Pflege (AUDIO)

Heidenheim (ots) -Anmoderationsvorschlag: Digitalisierung, demographischer Wandel,Globalisierung und Fachkräftemangel: Unsere Gesundheitsversorgungsteht vor massiven Herausforderungen. Und die ganz große Frage ist:Wie werden Medizin und Pflege, Krankenhäuser und Apotheken,Arztpraxen und Pflegeheime in zehn oder sogar in 20 Jahren aussehen?Gerade bei der Pflege gibt es da ja gerade große Diskussionen. HelkeMichael berichtet.Sprecherin: Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind hart. 54Prozent der Pflegekräfte haben laut aktuellem Pflexit-Monitor derPaul Hartmann AG schon mal darüber nachgedacht, ihren Beruf an denNagel zu hängen. Verständlicherweise, sagt der Arzt, Autor, Komikerund Gründer der Stiftung HUMOR HILFT HEILEN Dr. Eckart vonHirschhausen:O-Ton 1 (Dr. Eckart von Hirschhausen, 21 Sek.): "Die Einführungdes Fallpauschalensystems hat dazu geführt, dass wir nichts gesparthaben. Im Gegenteil: Wir haben Leistungen ausgeweitet, die sichlohnen - und die Pflege wurde da aber nicht mit eingepreist. Dasheißt, wir denken viel zu wenig vom Patienten her und weil die Pflegetraditionell eben sehr viel näher an den Patienten dran ist, kriegtsie diesen Druck und kriegt auch die Unzufriedenheit am schnellstenmit."Sprecherin: Allerhöchste Zeit also, das Ruder herumzureißen undgegenzusteuern. Zum Beispiel, indem man den Pflegeberuf für jungeMenschen wieder attraktiver macht und ihnen mehr Aufstiegschancenbietet.O-Ton 2 (Dr. Eckart von Hirschhausen, 28 Sek.): "Die Pflege hat soeine Art gläserne Decke: Wenn man einmal Pflegedienstleitung ist,dann geht's nicht mehr voran - und das ist Quatsch. Leute, die sichweiter entwickeln wollen, sollen die Chance dazu haben. Wir müssennicht alle akademisiert sein, aber zumindest die Möglichkeiten, auchein Leben lang darin weiter glücklich werden zu können, indem mandann auch weiter wächst, mehr Verantwortung kriegt und andereBerufsauffassungen übernehmen kann. Also es ist viel zu tun - unddeswegen finde ich es toll, dass das Hartmann Zukunftsforum sichdiesen Fragen widmet."Sprecherin: Besser bezahlt werden sollten Pflegerinnen und Pflegerin der Zukunft aber selbstverständlich auch, fordert Dr. Eckart vonHirschhausen.O-Ton 3 (Dr. Eckart von Hirschhausen, 39 Sek.): "Also in einemSystem, wo jeden Tag eine Milliarde Euro unterwegs sind, da erwarteich, dass da für die Pflege auch bisschen mehr vom Kuchen überbleibt. Es immer wieder wichtig, sich klar zu machen: Keiner von unshat sich selber geboren, keiner möchte alleine sterben. Wir werden inzehn Jahren 1,5 Millionen mehr Menschen haben voraussichtlich, diePflege brauchen, die darauf angewiesen sind. Und deswegen ist das einriesen gesellschaftliches Thema: Und ich freu mich, dass das heuteviel klarer geworden ist als noch vor fünf Jahren. Da hat kein Menschdarüber geredet, nur die Insider wussten, da laufen wir gegen dieWand. Und heute reden alle darüber, aber bis die Maßnahmen greifen,hoffe ich mal, dass ich fit bin und nicht Pflege brauche."Abmoderationsvorschlag: Mehr über eine menschenwürdige Pflege füralle Beteiligten finden Sie auch im Internet unter hartmann.de. Unterhumorhilftheilen.de gibt's mehr Infos über die Stiftung von Dr.Eckart von Hirschhausen, die unter anderem auch Workshops fürPflegende anbietet.Pressekontakt:Philipp HellmichMail:philipp.hellmich@hartmann.infoTel.:07321/361313Original-Content von: PAUL HARTMANN AG, übermittelt durch news aktuell