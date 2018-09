Bei Gedächtnisproblemen den Arztbesuch vorbereiten

Düsseldorf (ots) - Wer bei sich eine Verschlechterung desGedächtnisses feststellt, sollte immer einen Arzt aufsuchen. Es istwichtig, früh und professionell abzuklären, was der Auslöser derVergesslichkeit ist, um mögliche Ursachen zu behandeln oder im Falleeiner Alzheimer-Erkrankung frühzeitig mit einer Therapie zu beginnen.Zum Welt-Alzheimer-Tag am 21. September weist die gemeinnützigeAlzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) darauf unter dem Motto"#gehzumArzt" hin.In der komplett überarbeiteten Broschüre "Diagnose-Verfahren beiAlzheimer - Ärztliche Tests im Überblick" rät die AFI, den Arztbesuchvorher zu planen. Die kostenlose Broschüre kann bestellt werdenunter: www.alzheimer-forschung.de/diagnoseverfahren.Für viele Menschen ist es nicht einfach, offen mit dem Arzt überihre Beschwerden zu sprechen, zumal die Zeit meist knapp bemessenist. Hier kann eine Vorbereitung Abhilfe schaffen. Sehr hilfreich istes, vor dem Besuch eine Liste mit Symptomen aufzustellen. DieSymptome können körperlicher Natur sein, wie Schmerzen oder Fieber.Sie können aber auch psychischen Ursprungs sein und Gedanken undGefühle betreffen. Folgende Fragen können als Leitfaden dienen:- Welche Beschwerden liegen vor?- Wann begannen die Beschwerden?- Um welche Tageszeit treten die Beschwerden auf und wie langedauern diese an?- Wie oft treten die Beschwerden auf?- Wodurch verbessert oder verschlechtert sich der Zustand?- Wie sehr schränken die Beschwerden im Alltag ein?Darüber hinaus muss der behandelnde Arzt wissen, welcheMedikamente eingenommen werden. Hierzu zählen sowohlverschreibungspflichtige Medikamente, als auch frei verkäuflicheMittel wie Vitamine oder Augentropfen. Es empfiehlt sich, dieMedikamente aufzuschreiben oder gleich mitzubringen.Auch empfiehlt es sich, ein Familienmitglied oder einen Freund umBegleitung bitten. Sollten Probleme mit der deutschen Sprachebestehen, ist es sinnvoll jemanden mitzubringen, der übersetzen kann.Bestellinformation: "Diagnose-Verfahren bei Alzheimer - ÄrztlicheTests im Überblick" sowie weitere Informationsmaterialien könnenkostenfrei bestellt werden bei der Alzheimer Forschung Initiativee.V., Kreuzstr. 34, 40210 Düsseldorf; Telefonnummer 0211 - 86 20 660; Webseite: www.alzheimer-forschung.de/diagnoseverfahren.Kostenfreies Fotomaterial: http://ots.de/KQkPv5Weitere Informationen zur Alzheimer-Krankheit:www.alzheimer-forschung.de/alzheimerWeitere Informationen zum Thema "Alzheimer-Diagnose":www.alzheimer-forschung.de/alzheimer/diagnoseÜber die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eingemeinnütziger Verein, der das Spendenzertifikat des DeutschenSpendenrats e.V. trägt. Seit 1995 fördert die AFI mit SpendengeldernForschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher und stelltkostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeit bereit. Bisheute konnte die AFI 230 Forschungsaktivitäten mit über 9,2 MillionenEuro unterstützen und rund 800.000 Ratgeber und Broschüren verteilen.Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell