Geburtenzahl im März 2021: Höchster Wert seit mehr als 20 Jahren

Wiesbaden (ots) - Im März 2021 sind nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 65 903 Kinder zur Welt gekommen. Mehr als 65 000 Geburten in einem März gab es zuletzt 1998. Im Vergleich zum März 2020 ist die Geburtenzahl in diesem Jahr um etwa 5 900 oder 10 % gestiegen.Anstieg steht in zeitlichem Zusammenhang mit dem Ende des ersten LockdownsBereits im Februar 2021 hatte sich eine leichte Zunahme der Geburten angedeutet (nach vorläufigem Stand +6 % im Vergleich zum Februar 2020), die sich nun im März weiter verstärkt hat. Der Anstieg steht in zeitlichem Zusammenhang mit dem Abflachen der ersten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland und den Lockerungen ab Anfang Mai 2020. Ein Blick auf die Zahlen vom Jahresbeginn zeigt, dass während des ersten Lockdowns offenbar nicht mehr Kinder gezeugt wurden als sonst: Im Januar 2021 lagen die Geburtenzahlen noch in etwa auf Vorjahresniveau.Europaweit im März 2021 tendenziell steigende GeburtenzahlenNach vorläufigen Angaben der zuständigen Ämter stiegen in den meisten europäischen Staaten die Geburtenzahlen im März 2021. In besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern wie Spanien, Frankreich oder Belgien haben sich die zunächst deutlich rückläufigen Geburtenzahlen stabilisiert. In mehreren anderen Staaten nahmen sie im März 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich zu: Rumänien (+15 %), Estland und Litauen (+13 %), Niederlande, Finnland und Ungarn (+10 %).Methodische Hinweise:Monatliche Ergebnisse für 2020 und 2021 sind noch vorläufig. Durch die endgültige Zuordnung der gemeldeten Geburten nach dem tatsächlichen Geburtsmonat können sich Verschiebungen in der zeitlichen Verteilung übers Jahr ergeben. Da während des ersten Lockdowns 2020 auch Standesämter ihren Betrieb reduziert hatten, sind die vorläufigen Ergebnisse für März 2020 vermutlich etwas zu niedrig. Der Unterschied zwischen 2020 und 2021 könnte für diesen Monat demnach leicht überzeichnet sein. Die endgültigen monatlichen Ergebnisse für 2020 und 2021 werden jeweils im Juli 2021 und Juli 2022 veröffentlicht.Geburtenzahlen aus dem ersten Quartal 2021 liegen noch nicht für alle europäischen Länder vor. Die bereits verfügbaren Daten wurden der Human Fertility Database entnommen.Weiterführende Informationen:Die Ergebnisse der Geburtenstatistik nach Monaten und Bundesländern sind bis einschließlich März 2021 in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 12612-0002 und 12612-0101) veröffentlicht. Weitere Informationen zur Geburtenentwicklung sind in GENESIS-Online im Tabellensegment 12612 verfügbar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Demografische AnalysenTelefon: +49 (0) 611 / 75 48 66www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell