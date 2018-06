Gebündelte Kräfte gegen Cyber-Kriminalität: GFFT und Sopra Steria Consulting gründen Security Lab

Hamburg (ots) - Die Gesellschaft zur Förderung desForschungstransfers (GFFT) und Sopra Steria Consulting haben inFrankfurt ein Security Lab gegründet. Wirtschaft und öffentlicheVerwaltung können ihre Aktivitäten im Kampf gegen Datenklau undIT-Spionage bündeln und neue Sicherheitslösungen deutlich schnellerund effizienter an den Start bringen. Unterstützt wird das SecurityLab vom Stiftungslehrstuhl für Mobile Business und MultilateralSecurity der Goethe-Universität.Die Initiatoren reagieren mit dem Security Lab auf einen erhöhtenBedarf in der Wirtschaft. Unternehmen müssen beim Thema IT-undInformationssicherheit innovativer sein als potenzielle Angreifer undauf der Höhe des technischen Fortschritts arbeiten. "Die Zahlpotenzieller Schwachstellen steigt mit der zunehmenden Zahlvernetzter Maschinen und Geräte signifikant. Jedes IT-System brauchtseine eigene Spurenerkennung. Standardlösungen, beispielsweise fürdie Trojaner- und Virenabwehr, reichen den Unternehmen nicht mehr",sagt Dr. Gerald Spiegel, Leiter Information Security Solutions vonSopra Steria Consulting.Ziel des Security Lab mit Sitz in Frankfurt ist, eine Plattformfür die gemeinsame Entwicklung neuer IT- undInformationssicherheitslösungen anzubieten. "Wirtschaftsunternehmen,öffentliche Verwaltung und Forschungsinstitute tüfteln jeder für sichan Lösungen für Sicherheitsprobleme, die die Anderen auch haben.Bündeln sie ihre Security-Expertise, können sie IT-Risiken schnellerHerr werden und die Bedrohungslage für Wirtschaft und Verwaltunglässt sich insgesamt senken", sagt Dr. Gerd Große,Vorstandsvorsitzender der GFFT.Im Security Lab werden konkrete Sicherheitslösungen als Antwortauf aktuelle und fiktive Szenarien entwickelt, die über dasIT-Sicherheits-Netzwerk der Lab-Inhabers GFFT vermarktet werden.Sopra Steria Consulting übernimmt das Management der Plattform,steuert die operativen Aktivitäten und stellt für ProgrammierarbeitenKapazitäten in Indien zur Verfügung.Die Plattform wird von Unternehmen und Forschungseinrichtungenunterstützt: Im Beirat werden die IT-Sicherheitsleiter (CISO) vonzehn großen Unternehmen sowie Vertreter von fünfForschungslehrstühlen sitzen. Forschungspartner ist Prof. Dr. KaiRannenberg vom Stiftungslehrstuhl für Mobile Business undMultilateral Security der Universität Frankfurt/Main.Über Sopra Steria Consulting:Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmenund Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungenadressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität,Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden,Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 42.000Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte Sopra Steria 2017 einenUmsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell