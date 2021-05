Gebündelte Kompetenz auf dem PLM-Markt: PROCAD und keytech fusionieren / Gemeinsam werden PROCAD, keytech und ACATEC führender Anbieter von Digitalisierung in der produzierenden Industrie

Karlsruhe (ots) -- Zusammenarbeit hebt die Digitalisierung des Produktlebenszyklus auf neues Niveau- Unternehmen profitieren zukünftig von der standort- und disziplinübergreifenden Verzahnung von CPQ, PLM und PDM- Fusion beschleunigt die Weiterentwicklung hocheffizienter, benutzerfreundlicher PLM/CPQ-Lösungen durch Low-Code/No-Code-MethodikKarlsruhe (ots) - Gemeinsam verkünden heute PROCAD (https://www.pro-file.com/de/), international agierender Lösungsanbieter von Product Lifecycle Management (PLM) und Product Data Management (PDM) Software, und keytech, ein führender deutscher Anbieter von PLM-Lösungen für den Mittelstand, ihren Zusammenschluss. Bereits seit März dieses Jahres ergänzt ACATEC (https://www.acatec.de/) das Portfolio des Karlsruher PLM-Spezialisten PROCAD. Durch den Zusammenschluss mit keytech positionieren sich nun drei erfolgreiche Unternehmen mit langjähriger Erfahrung gemeinsam am Markt.Die Softwarehersteller bündeln ihre Stärken, um als Marktführer Innovationen und Zukunftsthemen weiter voranzutreiben. Dabei wird ein Schwerpunkt in der Optimierung von Cloud-Anwendungen und Software-as-a-Service-Lösungen liegen. Kunden profitieren von der erhöhten Entwicklungsdynamik der Gruppe. Damit können Unternehmen ihre Produkte schneller und einfacher entwickeln, vermarkten, produzieren und warten - dank vollständig durchgängigem PLM in seiner innovativsten Form.Nachhaltige Optimierung des ProduktlebenszyklusDie Bündelung der Innovationskraft von PROCAD, keytech und ACATEC verschafft der Gruppe eine führende Rolle in der Digitalisierung von Industrieunternehmen. "Wir freuen uns über den Zusammenschluss auf Augenhöhe und wollen für unsere Kunden Partner der Wahl sein, wenn es darum geht, Wissen entlang des gesamten Produktlebenszyklus hocheffizient zu orchestrieren - kein anderes Unternehmen bietet eine derart einfache Digitalisierung dieser Geschäftsprozesse. Gemeinsam betreuen wir derzeit rund 1.350 Kunden und mehr als 125.000 Anwender weltweit und werden weiterhin bis zu 100 neue Kunden jährlich hinzugewinnen", erklärt Gerhard Knoch, Geschäftsführer der PROCAD-Gruppe. "Mit unserem Team von 250 Mitarbeitern und unserem starken Partnernetzwerk werden wir unsere Marktposition international weiter ausbauen", ergänzt Gerhard Knoch.Die Software-Lösungen der Gruppe bieten eine einfache Bedienbarkeit und versetzen Unternehmen in die Lage, die zunehmende Komplexität zu beherrschen, die Prozessgeschwindigkeit signifikant zu erhöhen und den gesamten Produktlebenszyklus durchgängig steuerbar zu machen."Mit keytech und PROCAD kommen zwei äußerst erfahrene Unternehmen zusammen. Wenn zwei starke PLM-Experten ihre Kräfte und ihr fundiertes Wissen bündeln, ist klar: Die Verbindung der bewährten PLM- und PDM-Lösungen verschafft der Industrie eine enorme Effizienzsteigerung", ergänzt Reiner Heimsoth, Geschäftsführer von keytech. "Mit ACATEC als Innovationsführer im Bereich Produktkonfiguration und CPQ optimieren wir als Gruppe den gesamten Produktlebenszyklus jetzt noch ganzheitlicher, von der Konfiguration bis zum fertigen Produkt. PLM war noch nie so integriert.""Unser Produktkonfigurator speedmaxx ergänzt sich hervorragend mit den PLM-Lösungen von keytech und PROCAD. Durch den Zusammenschluss entsteht die mit Abstand beste Gesamtlösung für einen rundum smarten, digitalen Product Lifecycle - von der Produktkonfiguration durch den Kunden am Point of Sale über die Produktion bis zum Betrieb und der Wartung des Produkts", so Henning Bitter, Geschäftsführer von ACATEC.Über PROCADPROCAD ist ein international agierender Lösungsanbieter von Product Lifecycle Management und Product Data Management. Mit mehr als 900 Kunden in über 25 Ländern gehört die PROCAD zu den führenden Softwareherstellern mit einer konfigurierbaren Plattform, die sich durch Ihre Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Das Karlsruher Unternehmen ist seit 1985 erfolgreich am Markt und verfügt über 12 Standorte weltweit.Über keytechDie keytech Software GmbH wurde 1996 gegründet und hat sich auf die Optimierung von Geschäftsprozessen innerhalb des Produktlebenszyklus spezialisiert. Zusammen mit der Tochtergesellschaft keytech Süd zählt keytech zu den ersten Adressen für PLM und PDM für den Mittelstand der produzierenden Unternehmen. keytech begleitet dabei seine Kunden bei der Umsetzung des PLM-Gedankens. Dazu bietet keytech Schnittstellen zu namhaften Autoren- und Datenmanagement-Systemen.Über ACATECDie ACATEC Software GmbH ist ein Technologieunternehmen mit Standorten bei Hannover und Frankfurt. Der Software-Hersteller entwickelt und verkauft Lösungen zur Produktkonfiguration und ist seit 2004 am Markt tätig. ACATEC ist technologisch führend bei der CAD-Automation, der 3D-Visualisierung von kundenindividuellen Produkten und der durchgängigen Geschäftsprozess-Automation. 