Gebündelte Expertise der ipm|gruppe: Vielfältiges Werbemittelmanagement aus einer Hand

Kissing (ots) - Seit ihrer Fusion im April 2019 agieren die zuvor eigenständigen Werbeartikelhändler Inter Werbung, Präsenta Promotion und Mansard Werbemittel gemeinsam am Markt. Die aus dem Zusammenschluss entstandene ipm|gruppe bietet ihren Kunden an deutschlandweit drei Standorten das gebündelte Know-How der fusionierten Unternehmen im Bereich Werbemittelmanagement. Die ehemaligen Unternehmensnamen bleiben weiterhin als Marken bestehen und repräsentieren die Kernleistungen der ipm|gruppe. Mit dem Erwerb von CD Werbemittel Ende letzten Jahres konnte die Gruppe ihre Leistungsfähigkeit und Marktposition im Süden Deutschlands weiter ausbauen.Das komplette Dienstleistungsspektrum mit Full Service, Projektgeschäft und PrämiensystemAls Dienstleister rund um das Management von Werbeartikeln umfasst das Angebot der ipm|gruppe insgesamt drei Kernleistungen. Die Marke Inter Werbung ist dabei auf professionelle Distribution und Innovation im Direkt- und Projektgeschäft spezialisiert. Ob Marketing-Kampagne, Firmenevent oder Messeauftritt - die Experten der haptischen Werbung liefern neben individueller Beratung auch kreative Produktideen, welche die Markenbotschaft ihrer Kunden optimal transportieren. Um der Zielgruppe Exklusivität zu symbolisieren, können unter anderem Sonderanfertigungen in Form von Werbemittel-Unikaten designt werden.Die Marke Präsenta steht für das Rundum-Sorglos-Paket als professioneller Partner an der Seite ihrer Kundschaft - von der ersten kreativen Idee über die Lagerung und Vorfinanzierung bis hin zur Auslieferung der Werbeartikel. Anstelle der Koordination mehrerer Dienstleister, Lager- und Logistikflächen kann das Werbemittelmanagement somit in eine einzige vertrauensvolle Hand gelegt werden.Exklusivität und Individualität prägen die Philosophie der Marke Mansard, die das Incentivierungs- und Prämiensystem der Gruppe zusammenfasst. Ob Belohnung oder Anreiz - individualisierte Prämien-Online-Shops bieten Unternehmen die Möglichkeit, das interne Werbemittelmanagement zu strukturieren und organisieren. Mitarbeiter können anlässlich unternehmerischer Erfolge, Geburtstage oder Firmenjubiläen Punkte sammeln und diese gegen Sachprämien oder Gutscheine einlösen. Kunden haben ebenso die Möglichkeit, über Vertragslaufzeiten oder Umsätze Punkte zu sammeln und für ihre Treue belohnt zu werden.160 Jahre Erfahrung: Starker Akteur in Deutschlands Werbemittel-LandschaftIhren Fokus hat die ipm|gruppe auf Qualität und Vielfalt gesetzt: "Unser Ziel ist es, immer genau die Artikel zu finden, die die Markenbotschaft optimal transportieren, das Firmenimage unserer Kunden repräsentieren und nicht zuletzt auch in das Budget passen", erklärt Peter Beichel, Geschäftsführer im Bereich Marketing und Vertrieb. Dabei stehe die Zufriedenheit und individuelle Beratung der Kundschaft stets an erster Stelle. Durch ihre Kooperation vereinen die drei Unternehmen ihre Stärken miteinander und können von gemeinsam 160 Jahren Erfahrung in der Werbemittelbranche profitieren. "Mit aktuell über 50 Mitarbeitern an drei Unternehmensstandorten sind wir einer der größten Werbeartikelhändler Deutschlands", führt Peter Beichel an. Durch den Erwerb von CD Werbemittel komme die Unternehmensgruppe ihrem Ziel, der größte Fullservice-Anbieter deutschlandweit zu werden, einen großen Schritt näher: "Wir werden auch in Zukunft den eingeschlagenen Weg des profitablen Wachstums konsequent fortsetzen", so Beichels abschließender Zukunftsausblick.Über die ipm|gruppeDie ipm|gruppe bietet ihren Kunden als Werbemittel-Großhändler an deutschlandweit vier Standorten das komplette Dienstleistungs-Spektrum mit den Marken Inter Werbung Projektgeschäft, Präsenta Full Service sowie Mansard Prämiensystem. Die Fokussierung auf Großkunden und das Angebot des Rundum-Sorglos-Pakets sorgt gemeinsam mit der über 160-jährigen Erfahrung aller drei fusionierter Unternehmen für ein großes, gebündeltes Know-how.Pressekontakt:ipm Werbemittel GmbHBahnhofsallee 886438 KissingTelefon 08233 7920-0Telefax 08233 7920-55E-Mail: info@ipmgruppe.de http://www.ipmgruppe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/142105/4650008OTS: ipm Werbemittel GmbHOriginal-Content von: ipm Werbemittel GmbH, übermittelt durch news aktuell