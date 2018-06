Gebühren für die Straßenbenutzung in den deutschen Nachbarländern: Mautpflicht vor der Urlaubsreise prüfen und Vignetten möglichst online bestellen (FOTO)

Bochum (ots) -Jedes Land mit individuellen Bestimmungen - GünstigeBenelux-StaatenMaut, Vignette oder digitales "Pickerl": Die meisten europäischenStaaten erheben mittlerweile Gebühren für die Benutzung vonAutobahnen oder Pässen, und das auf recht unterschiedliche Weise. Werdemnächst eine Urlaubsreise plant, sollte sich daher vorabinformieren. Denn die Nutzungsgebühr wird durchaus zu einem nichtunerheblichen Kostenfaktor. So werden für eine Autoreise von Hamburgnach Lissabon rund 136 Euro fällig, die Fahrt von Berlin nachBordeaux kostet knapp 100 Euro.Für einige Länder kann die notwendige Vignette online über dasVignetten-Portal von Aral unter www.aral.de geordert werden. Das istnicht nur bequemer, sondern erspart auch die Suche nach einerMautstelle oder Wartezeiten an den Zahlpunkten. Die Bestimmungen derdeutschen Nachbarländer stellten die Experten von Aral pünktlich zurHauptreisezeit in einer Übersicht zusammen. Sie gelten für Autos miteinem zulässigen Gesamtgewicht unter 3,5 Tonnen.Polen: Autobahnen sind in der Regel für alle Fahrzeugemautpflichtig. Die Gebühren werden über Mautstationen in bar oder mitKredit- oder Bankkarte (V PAY oder Maestro) erhoben. Der Euro wirdals Zahlungsmittel in Scheinen zwar akzeptiert, als Wechselgeldbekommen Autofahrer jedoch Zloty zurück. Auf bestimmten Strecken istauch eine Bezahlung mit dem elektronischen Sendegerät "ViaAuto" istmöglich. Die Anmeldung für die elektronische Lösung erfolgt unteranderem im Internet über www.viatoll.pl/de.Tschechien: Autobahnen und Schnellstraßen sind weitgehendvignettenpflichtig. Aus-nahmen erkennt man an einem durchgestrichenenVignettensymbol oder sie tragen den Schriftzug "BEZ POPLATKU". Einezehn Tage gültige Vignette kostet rund 13 Euro, ein Monat rund 18Euro. Beide lassen sich an grenznahen Tankstellen erwerben. Aufbeiden Vignettenteilen muss das Kfz-Kennzeichen eingetragen werden.Österreich: Für das Autobahn- und Schnellstraßennetz werdenGebühren erhoben. Vig-netten gibt es beispielsweise an grenznahenTankstellen. Neben der Klebevignette ist auch eine digitale Versiononline unter www.asfinag.at erhältlich. Sie ist an dasKfz-Kennzeichen gebunden und frühestens ab 18 Tage nach derBestellung gültig. Die 10-Tages-Vignette kostet neun Euro, für zweiMonate werden 26,20 Euro fällig. An diversen Grenzübergängen wird dieEinhaltung der Vignetten-Pflicht speziell in der Ferienzeitre-gelmäßig kontrolliert. Zusätzliche Gebühren fallen für denArlbergtunnel, den Felbertauerntunnel, den Gleinalmtunnel und denKarawankentunnel sowie sechs Passstraßen an.Schweiz: Autos benötigen eine Vignette. Sie gilt im jeweilsaufgedruckten Jahr und kostet 35,75 Euro. Pkw mit Anhänger benötigeneine zusätzliche Vignette. Unter www.tolltickets.de kann die Vignettenach Anmeldung online bestellt werden. Erhältlich ist sie auch anGrenzübergängen oder grenznahen Tankstellen. Zusätzliche Mautstellengibt es am Großen St. Bernhards-Straßentunnel und amMunt-la-Schera-Straßentunnel sowie an diversen Alpenpässen.Frankreich: Einige Autobahnen und Stadtumfahrungen in Paris, Lyon,Bordeaux, Mar-seille und Toulouse sind gebührenfrei, für alle blaumarkierten Autobahnen fallen Gebüh-ren an. Diese werden überwiegendan Automaten entweder in bar oder mit Kreditkarte eingefordert. Fallsder Automat keine Barzahlung akzeptiert, muss mit Kreditkarte bezahltwerden. An machen Zahlstellen wird das abgezählte Geld dagegen beider Einfahrt in einen Trichter geworfen. Für die Nutzung der"t"-Spuren muss ein Transponder online über www.bipandgo.frangeschafft werden. Damit können die Zahlstellen ohne Zwischenstopppassiert werden. Die Abrechnung erfolgt automatisiert über dieKreditkarte. Wer Paris, Grenoble, Lille, Lyon, Straßburg oderToulouse besuchen möchte, benötigt außerdem eine Umweltplakette. Fürweitere Städte gilt diese Vorschrift abhängig von der Wetterlage.Bestellt werden kann die Vignette unter www.crit.air.fr. Luxemburg:Hier wird keine Maut erhoben.Belgien: Nur der 1,4 km lange Liefkenshoek-Tunnel im Nordwestenvon Antwerpen ist gebührenpflichtig und kostet in bar 6 Euro.Niederlande: Der Westerscheldetunnel zwischen Terneuzen und Goessowie der Kiltunnel bei Dordrecht sind gebührenpflichtig und kostenjeweils fünf Euro. Für Pkw mit Anhänger gelten andere Tarife.Dänemark: Die Brücke über den Storebaelt sowie die Verbindung überden Öresund zwischen Dänemark und Schweden sind gebührenpflichtig.Die einfache Fahrt über den Storebaelt kostet in der Sommerzeit 34Euro, die Öresund-Verbindung lässt sich für rund 54 Euro nutzen. DieZahlstellen befinden sich auf der schwedischen Seite.