"Gebühr" für das Laub / Nachbar kann bei vielen grenznahen Bäumen einen finanziellen Ausgleich fordern (FOTO)

Berlin (ots) -Wer einen Garten besitzt, der muss damit leben, dass es auch malvom Nachbargrundstück Laub herüberweht. Das gehört einfach dazu undwird auch von den Gerichten in aller Regel so gesehen. Aber wie immerim Leben machen es der Umfang der Belästigung und die anderenRahmenbedingungen aus, ab wann man von einer nicht mehr zumutbaren"Laubplage" sprechen muss. Im konkreten Fall war einGrundstückseigentümer für mehrere Bäume verantwortlich, die nachlandesrechtlichen Bestimmungen den Grenzabstand verletzten. EineBeseitigung der Bäume war wegen des Ablaufs der entsprechen-denFristen nicht mehr durchsetzbar. Aber immerhin gestand derBundesgerichtshof nach Information des Infodienstes Recht und Steuernder LBS in letzter Instanz den Nachbarn einen Ausgleichsanspruch fürden erhöhten Reinigungsaufwand durch die großen Mengen von Laub,Nadeln, Blüten und Zapfen zu. (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen V ZR8/17)