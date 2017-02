Gebrauchtwagenkauf: Auf der sicheren Seite mit Check durch TÜV Rheinland / Zertifikat umfasst rund 120 Kriterien / Von Lack bis Klimaanlage / Beurteilung des Kfz-Zustands im Verhältnis zum Kaufpreis

Köln (ots) - Im Frühjahr boomt erfahrungsgemäß das Geschäft mitgebrauchten Fahrzeugen. Technisch weniger versierten potenziellenKäufern helfen die Fachleute in allen TÜV Rheinland-Prüfstellenweiter. "Unsere Kfz-Spezialisten nehmen beim Gebrauchtwagencheck dieAutos gründlich unter die Lupe. Es empfiehlt sich, die Prüfung mitder Hauptuntersuchung zu kombinieren", erklärt Steffen Mißbach,Kraftfahrtexperte von TÜV Rheinland, und ergänzt: "Die Kostenbetragen für beide Dienstleistungen rund 150 Euro." Gut angelegtesGeld, um auf Nummer sicher zu gehen und nicht übers Ohr gehauen zuwerden.Möglichen Unfallschäden auf der SpurNeben den etwa 160 sicherheitsrelevanten Prüfpunkten bei derHauptuntersuchung arbeiten die TÜV Rheinland-Profis eine Liste vonweiteren rund 120 Kriterien ab. Dabei begutachten sie unter anderemden Zustand von Lack und Inneneinrichtung, messen die Lackdichte undchecken die Spaltmaße, um möglichen Unfallschäden auf die Spur zukommen, kontrollieren, ob Radio, Hi-Fi- und Klimaanlage,Navigationssystem und Sitzheizung funktionieren. Schließlichbeurteilen sie den Gesamtzustand des Fahrzeugs im Verhältnis zumgeforderten Preis. Deshalb sollte die Probefahrt - vorausgesetzt, derVerkäufer ist damit einverstanden - zur nächsten TÜVRheinland-Prüfstelle führen. Eine Liste sämtlicher Prüfstellen mitallen Details und Rufnummern findet sich im unter www.tuv.com/terminbei TÜV Rheinland.Bundesweiter ServiceWer ein weiter entfernt stehendes Auto prüfen lassen will, kannsich unter der Telefonnummer 0221/806-4100 mit den Fachleuten inVerbindung setzen. Sie schauen sich gegen Gebühr bundesweit dasFahrzeug an und stellen dann ein Gebrauchtwagenzertifikat aus. Auchhier muss der Verkäufer stets sein Okay geben. Übrigens: "Erwirbt derPrivatmann den Wagen von einem Händler, gilt eine Gewährleistung vonzwölf Monaten", sagt Mißbach und fügt hinzu: "Deshalb ist essinnvoll, den Pkw möglichst in der näheren Umgebung zu kaufen, umweite Anfahrtswege im Gewährleistungsfall zu vermeiden."Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell